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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Спартак М (мол)
Краснодар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 17 мая 2013
Краснодар (мол)
17.05.2013, пятница, 19:30
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
4 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
3'
Н. Акимов
6'
М. Конате
25'
Н. Чхапелия
45'
М. Конате (П)
29'
А. Федчук
34'
А. Пуцко
70'
А. Козлов
78'
М. Ермаков
89'
Д. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Спартак М (мол)
90'
+1
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Козлов
90'
Замена
А. Папикян
️️️️
К. Савичев
89'
ГОЛ! 4:5!
Д. Давыдов
Замена
С. Хмелевской
️️️️
А. Лузин
88'
78'
ГОЛ! 4:4!
М. Ермаков
Замена
П. Крыжевских
️️️️
Н. Акимов
77'
71'
Замена
И. Синодзука
️️️️
Н. Фадеев
70'
ГОЛ! 4:3!
А. Козлов
Замена
А. Гамалян
️️️️
А. Марченко
69'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Агеев
64'
Замена
В. Альшанский
️️️️
Н. Чхапелия
63'
61'
Замена
Д. Кутин
️️️️
В. Винниченко
60'
Замена
М. Ермаков
️️️️
В. Зубарев
46'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Тимофеев
Замена
Д. Кавлинов
️️️️
Е. Городов
46'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Конате
45'
44'
Красная карточка
В. Терешкин
44'
Замена
В. Аверкиев
️️️️
А. Самсонов
34'
ГОЛ! 3:2!
А. Пуцко
29'
ГОЛ! 3:1!
А. Федчук
ГОЛ! 3:0!
Н. Чхапелия
25'
ГОЛ! 2:0!
М. Конате
6'
ГОЛ! 1:0!
Н. Акимов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Кульков
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
58
Павел Крыжевских
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Городов
77
Старков
48
Марченко
37
Лузин
5
Морозов
64
Ланин
7
Чхапелия
21
Ахриев
57
Акимов
76
Агеев
11
Конате
3-4-2-1
16
Терешкин
40
Винниченко
44
Лисинков
15
Пуцко
44
Фадеев
60
Зубарев
94
Тимофеев
4
Савичев
7
Козлов
8
Самсонов
10
Федчук
37
Лузин
2
Хмелевской
2
Хмелевской
37
Лузин
48
Марченко
46
Гамалян
46
Гамалян
48
Марченко
57
Акимов
58
Крыжевских
58
Крыжевских
57
Акимов
7
Чхапелия
30
Альшанский
30
Альшанский
7
Чхапелия
1
Городов
78
Кавлинов
78
Кавлинов
1
Городов
76
Агеев
10
Жигулев
10
Жигулев
76
Агеев
44
Фадеев
70
Синодзука
70
Синодзука
44
Фадеев
4
Савичев
20
Папикян
20
Папикян
4
Савичев
60
Зубарев
59
Ермаков
59
Ермаков
60
Зубарев
7
Козлов
10
Альшин
10
Альшин
7
Козлов
8
Самсонов
57
Аверкиев
57
Аверкиев
8
Самсонов
40
Винниченко
5
Кутин
5
Кутин
40
Винниченко
94
Тимофеев
88
Давыдов
88
Давыдов
94
Тимофеев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Василий Кульков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Василий Кульков
Статистика матча Краснодар (мол) - Спартак М (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Журавлёв
(Владимир)
Стадион:
Труд
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