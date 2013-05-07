Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. ФНЛ (2012/2013), 31 тур
Сочи
1 : 1
Салют
Матч завершен
Волгарь
1 : 0
Ротор
Матч завершен
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Россия. Кубок (2012/2013), 1/2 финала
Ростов
0 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 33 тур
Манчестер Сити
1 : 0
Вест Бромвич
Матч завершен
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 36 тур
Рома
0 : 1
Кьево
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 23 тур
4 : 3
Вологда
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 26 тур
0 : 2
Краснодар (мол)
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 31 тур
Янг Бойз
4 : 0
Грассхоппер
Матч завершен