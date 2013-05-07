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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 07 мая 2013
Рома
07.05.2013, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
90'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
90'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
Б. Драме
83'
Замена
К. Вацек
️️️️
А. Стоян
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Дестро
78'
72'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
Лусиано
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Пьянич
72'
69'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Н. Фрей
Замена
А. Флоренци
️️️️
И. Пирис
55'
45'
+1
Желтая карточка
П. Папп
42'
Желтая карточка
А. Стоян
33'
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
И. Пирис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Лусиано
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-2-2-3
18
Лобонц
8
Бурдиссо
25
Кастан
5
Маркиньос
16
Додо
4
Пирис
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Тотти
21
Дестро
10
Освальдо
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Драме
3
Андреолли
21
Фрей
6
Папп
10
Лусиано
5
Кофи
56
Хетемай
77
Теро
8
Стоян
4
Пирис
24
Флоренци
24
Флоренци
4
Пирис
21
Дестро
4
Брэдли
4
Брэдли
21
Дестро
15
Пьянич
9
Ламела
9
Ламела
15
Пьянич
21
Фрей
20
Сардо
20
Сардо
21
Фрей
10
Лусиано
17
Сеймур
17
Сеймур
10
Лусиано
8
Стоян
7
Вацек
7
Вацек
8
Стоян
Остались в запасе
Рома
Кьево
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Рома - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
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