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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 07 мая 2013
Ростов
07.05.2013, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
ЦСКА
105'
С. Думбия
120+1'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - ЦСКА
120'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Т. Маргасов
113'
105'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
К. Набабкин
Замена
Я. Голенда
️️️️
К. Гуелор Канга
102'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
86'
81'
Замена
В. Васин
️️️️
Р. Эльм
Красная карточка
Д. Лазович
80'
80'
Красная карточка
С. Игнашевич
72'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
51'
27'
Желтая карточка
П. Вернблум
20'
Желтая карточка
Р. Эльм
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
3
Кейсуке Хонда
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
96
Никита Васильев
ПП
63
Максим Лепский
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-4-1-1
1
Плетикоса
15
Кисенков
0
Дьяков
6
Беляев
34
Маргасов
88
Чеснаускис
8
Гацкан
30
Кочиш
2
Калачев
8
Канга
27
Лазович
4-3-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
66
Дзагоев
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
19
Вагнер Лав
7
Муса
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
8
Канга
16
Голенда
16
Голенда
8
Канга
34
Маргасов
10
Кириченко
10
Кириченко
34
Маргасов
20
Эльм
5
Васин
5
Васин
20
Эльм
66
Дзагоев
22
Думбия
22
Думбия
66
Дзагоев
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
96
Никита Васильев
ПП
63
Максим Лепский
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
63
Максим Лепский
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:15 (прямая) "Спорт 1" 17:55 (прямая)
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