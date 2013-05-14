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апрель 2013
май 2013
Россия. ФНЛ (2012/2013), 32 тур
Томь
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Торпедо
Матч завершен
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 37 тур
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
Матч завершен
Рединг
0 : 2
Манчестер Сити
Матч завершен
Франция. Кубок (2012/2013), 1/2 финала
Труа
1 : 2
Бордо
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 27 тур
Дукла
3 : 2
Матч завершен