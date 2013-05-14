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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уиган Атлетик
Арсенал - Уиган Атлетик: обзор матча 14 мая 2013
Арсенал
14.05.2013, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
4 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
12'
Л. Подольски
64'
Т. Уолкотт
68'
Л. Подольски
70'
А. Рэмзи
45+1'
Ш. Мэлони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уиган Атлетик
Замена
Т. Вермален
️️️️
М. Артета
90'
+1
83'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
77'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Росицки
76'
ГОЛ! 4:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Гиббс
70'
ГОЛ! 3:1!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Касорла
68'
65'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
64'
59'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. МакМанаман
58'
Травма
К. МакМанаман
57'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
53'
Желтая карточка
А. Алькарас
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мэлони
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Касорла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
15
Шон Мэлони
ЛФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
10
Росицки
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Подольски
3-4-1-2
1
Жоэль
20
Шарнер
21
Алькарас
17
Бойс
16
МакКарти
11
МакАртур
16
Гомес
15
Эспиноза
20
МакМанаман
2
Коне
15
Мэлони
8
Артета
4
Вермален
4
Вермален
8
Артета
10
Росицки
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Росицки
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
16
Гомес
26
Уотсон
26
Уотсон
16
Гомес
20
МакМанаман
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
МакМанаман
15
Мэлони
9
Энрикес
9
Энрикес
15
Мэлони
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
20
Фрэйзер Файви
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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