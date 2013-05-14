Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Торпедо
Cибирь - Торпедо: обзор матча 14 мая 2013
Cибирь
14.05.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
54'
М. Житнев
90+3'
Э. Гаурачс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Торпедо
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Э. Гаурачс
Замена
А. Дудолев
️️️️
Д. Скороходов
90'
+2
Желтая карточка
Т. Выходил
87'
85'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Д. Большаков
Замена
А. Кабанов
️️️️
М. Житнев
82'
81'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Н. Безлихотнов
73'
Замена
Д. Скепский
️️️️
В. Обухов
73'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
Л. Тесак
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Р. Беляев
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
54'
50'
Желтая карточка
Л. Тесак
Желтая карточка
А. Макаренко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Cибирь
31
Федор Дьяченко
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Артем Дудолев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-5-2
16
Малофеев
33
Шпичич
4
Выходил
80
Климов
5
Гладышев
28
Рыжков
99
Житнев
8
Макаренко
32
Скороходов
7
Беляев
99
Шевченко
3-2-2-1-2
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
9
Большаков
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
90
Безлихотнов
29
Лабукас
13
Обухов
99
Житнев
29
Кабанов
29
Кабанов
99
Житнев
32
Скороходов
18
Дудолев
18
Дудолев
32
Скороходов
7
Беляев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
7
Беляев
13
Обухов
10
Скепский
10
Скепский
13
Обухов
8
Тесак
14
Цыбиков
14
Цыбиков
8
Тесак
90
Безлихотнов
21
Войнов
21
Войнов
90
Безлихотнов
9
Большаков
9
Гаурачс
9
Гаурачс
9
Большаков
Остались в запасе
Cибирь
Торпедо
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
31
Федор Дьяченко
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Cибирь - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Торпедо
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+