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    Расписание матчей 11-04-2013

    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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    Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 24 тур
    11 апреля, четверг
    14:00
    Динамо (мол)
    1:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Лига Европы (2012/2013), 1/4 финала, ответный матч
    11 апреля, четверг
    20:00
    Рубин
    3:2
    Челси
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    23:05
    Ньюкасл
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    23:05
    Базель
    2:2
    (4:1)п
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    23:05
    Лацио
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
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