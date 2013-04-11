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Расписание матчей
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Базель - Тоттенхэм
Базель - Тоттенхэм: обзор матча 11 апреля 2013
Базель
11.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Тоттенхэм
27'
М. Салах
49'
А. Драгович
23'
К. Демпси
82'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Тоттенхэм
Пенальти не реализован!
Э. Адебайор
Пенальти не реализован!
Т. Хаддлстоун
ГОЛ!
М. Диас
4:1
ГОЛ!
Ф. Фрай
3:1
ГОЛ!
М. Штреллер
2:1
ГОЛ!
Ф. Шер
1:1
ГОЛ!
Г. Сигурдссон
0:1
Замена
А. Фрай
️️️️
М. Салах
111'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
103'
90'
+3
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
М. Штреллер
90'
+3
90'
Красная карточка
Я. Вертонген
82'
ГОЛ! 2:2!
К. Демпси
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
78'
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
К. Ноутон
77'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
С. Паркер
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
В. Штокер
70'
60'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
М. Дембеле
Замена
М. Диас
️️️️
С. Ди
59'
Желтая карточка
С. Ди
58'
Желтая карточка
В. Штокер
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Драгович
49'
45'
Желтая карточка
М. Дембеле
39'
Желтая карточка
К. Ноутон
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Штреллер
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
Пас отдал
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
13
Александр Фрай
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
41
Шакил Култхерст
ЦФ
4-4-1-1
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
5
Шер
15
Драгович
4
Дежен
6
Эль-Ненни
20
Ди
14
Штокер
20
Фрай
10
Салах
9
Штреллер
4-4-1-1
24
Фридель
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
26
Ноутон
8
Паркер
2
Демпси
8
Дембеле
90
Холтби
10
Сигурдссон
25
Адебайор
14
Штокер
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
14
Штокер
20
Ди
21
Диас
21
Диас
20
Ди
10
Салах
13
Фрай
13
Фрай
10
Салах
26
Ноутон
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
26
Ноутон
8
Дембеле
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Дембеле
8
Паркер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Паркер
Остались в запасе
Базель
Тоттенхэм
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
41
Шакил Култхерст
ЦФ
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
41
Шакил Култхерст
ЦФ
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Базель - Тоттенхэм
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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