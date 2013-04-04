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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Базель
Тоттенхэм - Базель: обзор матча 04 апреля 2013
Тоттенхэм
04.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Базель
40'
Э. Адебайор
58'
Г. Сигурдссон
30'
В. Штокер
34'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Базель
84'
Замена
Д. Дежен
️️️️
М. Салах
71'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Штреллер
66'
Замена
Кабрал
️️️️
С. Ди
Желтая карточка
С. Паркер
64'
Замена
К. Демпси
️️️️
Л. Холтби
63'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
М. Дембеле
58'
Замена
М. Доусон
️️️️
Б. Ассу-Экотто
57'
48'
Желтая карточка
Ф. Фрай
ГОЛ! 1:2!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Паркер
40'
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фрай
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Штокер
Пас отдал
М. Штреллер
Желтая карточка
В. Галлас
29'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
2
Клинт Демпси
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
13
Александр Фрай
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
4-4-1-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
14
Вертонген
36
Галлас
26
Ноутон
8
Дембеле
8
Паркер
90
Холтби
12
Леннон
18
Бэйл
25
Адебайор
4-4-1-1
1
Зоммер
17
Штайнхофер
5
Шер
15
Драгович
41
Возер
20
Фрай
6
Эль-Ненни
20
Ди
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
90
Холтби
2
Демпси
2
Демпси
90
Холтби
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
20
Ди
88
Кабрал
88
Кабрал
20
Ди
10
Салах
7
Дежен
7
Дежен
10
Салах
9
Штреллер
19
Зуа
19
Зуа
9
Штреллер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Базель
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Тоттенхэм - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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