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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Челси
Рубин - Челси: обзор матча 11 апреля 2013
Рубин
11.04.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Челси
52'
И. Маркано
60'
Г. Карадениз
74'
Б. Натхо (П)
6'
Ф. Торрес
55'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Челси
90'
+1
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ф. Лэмпард
90'
Желтая карточка
Оскар
Желтая карточка
И. Маркано
86'
76'
Замена
Оскар
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Натхо
74'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
71'
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Орбаис
64'
ГОЛ! 2:2!
Г. Карадениз
Пас отдал
К. Ансальди
60'
59'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Рамирес
55'
ГОЛ! 1:2!
В. Мозес
Пас отдал
Рамирес
ГОЛ! 1:1!
И. Маркано
Пас отдал
П. Орбаис
52'
Замена
В. Калешин
️️️️
О. Кузьмин
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Челси
1
Петр Чех
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Натан Аке
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
64
Хуан Мата
АП
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
10
Натхо
6
Орбаис
61
Карадениз
26
Еременко
11
Касаев
23
Рондон
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
4
Луис
19
Феррейра
15
Аке
7
Рамирес
11
Мозес
8
Лэмпард
51
Бенаюн
9
Торрес
23
Кузьмин
17
Калешин
17
Калешин
23
Кузьмин
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
6
Орбаис
17
Дядюн
17
Дядюн
6
Орбаис
8
Лэмпард
20
Иванович
20
Иванович
8
Лэмпард
51
Бенаюн
8
Оскар
8
Оскар
51
Бенаюн
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Рамирес
Остались в запасе
Рубин
Челси
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Росс Тернбулл
ВР
22
Марко Марин
АП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
22
Марко Марин
АП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рубин - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:15 (прямая)
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