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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Рубин
Челси - Рубин: обзор матча 04 апреля 2013
Челси
04.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Рубин
16'
Ф. Торрес
32'
В. Мозес
70'
Ф. Торрес
41'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Рубин
Желтая карточка
М. Марин
90'
+2
86'
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
М. Марин
️️️️
Й. Бенаюн
83'
82'
Замена
А. Касаев
️️️️
О. Кузьмин
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
78'
Желтая карточка
Й. Бенаюн
77'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
70'
Замена
Э. Азар
️️️️
В. Мозес
65'
46'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
Д. Терри
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Натхо
ГОЛ! 2:0!
В. Мозес
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Луис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Олег Кузьмин
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
5
Бертранд
26
Терри
4
Луис
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
7
Рамирес
11
Мозес
51
Бенаюн
64
Мата
9
Торрес
4-2-3-1
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
23
Кузьмин
26
Еременко
61
Карадениз
17
Дядюн
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
51
Бенаюн
22
Марин
22
Марин
51
Бенаюн
11
Мозес
10
Азар
10
Азар
11
Мозес
23
Кузьмин
11
Касаев
11
Касаев
23
Кузьмин
17
Дядюн
23
Рондон
23
Рондон
17
Дядюн
Остались в запасе
Челси
Рубин
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Челси - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:15 (прямая) "НТВ" 22:50 (прямая)
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