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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 11 апреля 2013
Динамо (мол)
11.04.2013, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
48'
А. Гатагов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
В. Сарамутин
90'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
П. Евсеев
90'
88'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Георгиевский
79'
Замена
И. Бакланов
️️️️
С. Середин
Замена
В. Сарамутин
️️️️
А. Ташаев
79'
73'
Замена
Е. Иванов
️️️️
Г. Засеев
72'
Желтая карточка
И. Бакланов
71'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Катрич
69'
Желтая карточка
В. Рыков
68'
Замена
В. Левин
️️️️
И. Горбунов
67'
Замена
Р. Еремеев
️️️️
А. Гатагов
61'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
П. Соломатин
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Гатагов
48'
46'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Т. Нецид
46'
Замена
П. Котов
️️️️
Л. Адамс
29'
Желтая карточка
С. Георгиевский
24'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
22'
Желтая карточка
Л. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
58
Дмитрий Власов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-2-3-1
39
Фролов
5
Евсеев
24
Епуряну
44
Рыков
27
Живоглядов
9
Гатагов
47
Зобнин
17
Горбунов
77
Катрич
88
Ташаев
31
Соломатин
2-4-2-2
71
Ревякин
33
Адамс
20
Полюткин
52
Нетфуллин
24
Мартусевич
40
Бавин
7
Засеев
13
Георгиевский
10
Хурцидзе
15
Нецид
17
Середин
9
Гатагов
13
Еремеев
13
Еремеев
9
Гатагов
77
Катрич
58
Власов
58
Власов
77
Катрич
5
Евсеев
5
Сергеев
5
Сергеев
5
Евсеев
17
Горбунов
88
Левин
88
Левин
17
Горбунов
88
Ташаев
27
Сарамутин
27
Сарамутин
88
Ташаев
31
Соломатин
26
Отставнов
26
Отставнов
31
Соломатин
17
Середин
22
Бакланов
22
Бакланов
17
Середин
13
Георгиевский
31
Литвинов
31
Литвинов
13
Георгиевский
15
Нецид
11
Дергачев
11
Дергачев
15
Нецид
33
Адамс
17
Котов
17
Котов
33
Адамс
7
Засеев
8
Иванов
8
Иванов
7
Засеев
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
67
Александр Юдин
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
Остались в запасе
25
Денис Масютин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
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