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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Фенербахче
Лацио - Фенербахче: обзор матча 11 апреля 2013
Лацио
11.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Фенербахче
60'
С. Лулич
73'
Д. Эркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фенербахче
87'
Замена
М. Красич
️️️️
Д. Эркин
80'
Замена
М. Топуз
️️️️
П. Вебо
Замена
А. Роцци
️️️️
Л. Козак
77'
73'
Замена
С. Учан
️️️️
К.
Замена
С. Флоккари
️️️️
Эдерсон
73'
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эркин
Пас отдал
П. Вебо
Желтая карточка
М. Клозе
72'
Желтая карточка
С. Лулич
64'
62'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
Пас отдал
А. Кандрева
60'
Замена
М. Клозе
️️️️
Д. Бьява
56'
Желтая карточка
Л. Козак
45'
33'
Желтая карточка
К.
31'
Желтая карточка
Р. Циглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
17
Милош Красич
ПП
4-5-1
22
Маркетти
20
Бьява
27
Цана
26
Раду
13
Сиани
10
Эдерсон
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
87
Кандрева
18
Козак
3-2-3-1-1
1
Демирель
4
Коркмаз
77
Генюл
2
Йобо
3
Циглер
88
Эркин
7
Кейт
14
Мейрелеш
21
Шахин
16
Кристиан
9
Вебо
18
Козак
11
Роцци
11
Роцци
18
Козак
20
Бьява
11
Клозе
11
Клозе
20
Бьява
10
Эдерсон
10
Флоккари
10
Флоккари
10
Эдерсон
16
Кристиан
48
Учан
48
Учан
16
Кристиан
9
Вебо
38
Топуз
38
Топуз
9
Вебо
88
Эркин
17
Красич
17
Красич
88
Эркин
Остались в запасе
Лацио
Фенербахче
1
Альбано Биццарри
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Лацио - Фенербахче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Олимпико
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