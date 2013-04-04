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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Лацио
Фенербахче - Лацио: обзор матча 04 апреля 2013
Фенербахче
04.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лацио
78'
П. Вебо (П)
90+1'
Д. Кейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Лацио
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Маури
86'
Замена
С. Маури
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Топуз
️️️️
М. Сов
86'
Желтая карточка
П. Вебо
79'
78'
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Вебо
78'
Замена
С. Учан
️️️️
К.
75'
72'
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Козак
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Топал
71'
63'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эдерсон
54'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
51'
Желтая карточка
Эдерсон
47'
Вторая желтая
О. Онази
Желтая карточка
Э. Коркмаз
45'
+3
31'
Желтая карточка
О. Онази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
4-3-1-2
1
Демирель
77
Генюл
4
Коркмаз
2
Йобо
3
Циглер
5
Топал
14
Мейрелеш
7
Кейт
16
Кристиан
9
Вебо
17
Сов
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
26
Раду
27
Цана
87
Кандрева
12
Онази
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Эдерсон
19
Лулич
18
Козак
5
Топал
88
Эркин
88
Эркин
5
Топал
16
Кристиан
48
Учан
48
Учан
16
Кристиан
17
Сов
38
Топуз
38
Топуз
17
Сов
10
Эрнанес
6
Маури
6
Маури
10
Эрнанес
10
Эдерсон
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эдерсон
18
Козак
11
Клозе
11
Клозе
18
Козак
Остались в запасе
Фенербахче
Лацио
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Фенербахче - Лацио
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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