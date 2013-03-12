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Какой вы футболист?
5
12:00
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
11:40
Неймар определился с клубом, в котором хочет завершить карьеру
2
11:33
Карпин объяснил наличие в составе сборной России вратарей старше 30 лет
11:25
Кудряшову с прошлого года не платят зарплату в «Антальяспоре»
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Все новости
12:01
На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера
11:49
Рианчо назвал недостаток Миранчука
11:48
Российского вратаря вызвали в сборную Киргизии
11:11
Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии
1
10:54
Чалов назвал качество Промеса, позволяющее ему много забивать
1
10:40
Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону» – больше только у 2 вратарей
10:36
«Своих нет»: в России пожаловались на плохое качество и дороговизну европейских семян для футбольных полей
1
10:28
Видео
Чудовищная ошибка защитника «Ростова» Мелeхина: слова Карпина и еще три реакции
1
10:23
Казанский сообщил, что «Матч ТВ» забрал у Первого канала права на обзоры игр РПЛ
5
10:21
Фото
Фигуристка Туктамышева показала новый имидж
3
10:12
Воспитанник «Барсы» Баньяк ответил, было ли ему страшно ехать играть в Россию
09:56
Конте хочет вернуться в Италию – его готовы пригласить два клуба
1
09:48
Фото
Дочь Малафеева показала грудь подписчику, который возмутился фотографией ее ягодиц
13
09:44
Оффтоп
«Динамика на улучшение»: новые данные о состоянии здоровья Костомарова
2
09:35
Агент Барриоса отреагировал на травму футболиста
09:27
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
2
09:20
«Формулировки только странные»: Дзюба прокомментировал непопадание в расширенный состав сборной России
4
09:09
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
08:55
Фото
Гимнастка Севастьянова выложила новое фото в купальнике
5
08:47
«Арсенал» установил рекорд АПЛ
08:39
«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»
2
08:30
Только в 2 командах из топ-10 лиг Европы есть по 3 игрока с 10+ голами за сезон
08:16
«Интер» сообщил Индзаги решение по его будущему после поражения от «Специи»
07:55
Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»
07:40
«Барса» и «Реал» без вмешательства VAR имели бы равное количество очков после 25 туров Примеры
2
07:25
Зимний новичок «Арсенала» за тайм сделал больше ассистов, чем любой игрок «Челси» за весь сезон
07:10
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01:48
«Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости
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Расписание матчей 12-03-2013
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Россия. ФНЛ (2012/2013), 23 тур
12 марта, вторник
15:00
Енисей
0:0
Торпедо
Матч завершен
12 марта, вторник
17:00
Урал
1:0
Волгарь
Матч завершен
12 марта, вторник
19:00
Шинник
1:0
Салют
Матч завершен
12 марта, вторник
20:00
Балтика
1:1
Химки
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
12 марта, вторник
18:00
Гамбург
2:3
Волеренга
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, ответный матч
12 марта, вторник
23:45
Барселона
4:0
Милан
Матч завершен
12 марта, вторник
23:45
Шальке-04
2:3
Галатасарай
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 29 тур
12 марта, вторник
23:45
Кардифф
1:1
Лестер
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 32 тур
12 марта, вторник
23:45
Барнсли
2:1
Брайтон
Матч завершен
12 марта, вторник
23:45
Лидс
1:1
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
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Возрастное ограничение
18+
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