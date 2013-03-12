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    Расписание матчей 12-03-2013

    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 23 тур
    12 марта, вторник
    15:00
    Енисей
    0:0
    Торпедо
    Матч завершен
    12 марта, вторник
    17:00
    Урал
    1:0
    Волгарь
    Матч завершен
    12 марта, вторник
    19:00
    Шинник
    1:0
    Салют
    Матч завершен
    12 марта, вторник
    20:00
    Балтика
    1:1
    Химки
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    12 марта, вторник
    18:00
    Гамбург
    2:3
    Волеренга
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, ответный матч
    12 марта, вторник
    23:45
    Барселона
    4:0
    Милан
    Матч завершен
    12 марта, вторник
    23:45
    Шальке-04
    2:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 29 тур
    12 марта, вторник
    23:45
    Кардифф
    1:1
    Лестер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 32 тур
    12 марта, вторник
    23:45
    Барнсли
    2:1
    Брайтон
    Матч завершен
    12 марта, вторник
    23:45
    Лидс
    1:1
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
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