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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо
Енисей - Торпедо: обзор матча 12 марта 2013
Енисей
12.03.2013, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Торпедо
86'
Замена
Д. Большаков
️️️️
Д. Скепский
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Л. Буш
84'
78'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Т. Лабукас
76'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Д. Войнов
73'
Желтая карточка
В. Стеклов
Замена
А. Кучук
️️️️
С. Алексеев
73'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
63'
Желтая карточка
О. Лайзанс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
7
Денис Бояринцев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-2-1-2
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
7
Буш
27
Алексеев
11
Базанов
4-4-1-1
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
20
Стеклов
21
Войнов
18
Газинский
10
Скепский
90
Безлихотнов
29
Лабукас
27
Алексеев
30
Кучук
30
Кучук
27
Алексеев
7
Буш
93
Роденков
93
Роденков
7
Буш
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
10
Скепский
9
Большаков
9
Большаков
10
Скепский
21
Войнов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
21
Войнов
29
Лабукас
9
Гаурачс
9
Гаурачс
29
Лабукас
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Енисей - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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