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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Салют
Шинник - Салют: обзор матча 12 марта 2013
Шинник
12.03.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Салют
64'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Салют
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Белоусов
89'
83'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Яркин
Желтая карточка
А. Малоян
79'
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Бурченко
71'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Низамутдинов
Пас отдал
М. Бурченко
64'
Замена
А. Малоян
️️️️
К. Дудченко
59'
58'
Замена
М. Шевченко
️️️️
А. Хаеро Москера Мендоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Артем Бекетов
ЦП
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
33
Сухов
33
Ламанж
21
Катынсус
2
Ндри
97
Ятченко
8
Бурченко
7
Белоусов
66
Мичков
81
Низамутдинов
30
Дудченко
4-2-2-2
55
Криворучко
27
Лебедев
24
Мирошниченко
21
Бутырин
15
Калешин
7
Бекетов
14
Алборов
28
Москера Мендоза
31
Ткачук
90
Ахметович
22
Яркин
8
Бурченко
77
Родионов
77
Родионов
8
Бурченко
7
Белоусов
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Белоусов
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
30
Дудченко
0
Малоян
0
Малоян
30
Дудченко
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
22
Яркин
11
Носов
11
Носов
22
Яркин
Остались в запасе
Шинник
Салют
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шинник - Салют
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Шинник
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