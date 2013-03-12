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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Галатасарай
Шальке-04 - Галатасарай: обзор матча 12 марта 2013
Шальке-04
12.03.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Галатасарай
17'
Р. Нойштедтер
63'
М. Бастос
37'
Х. Алтынтоп
42'
Б. Йылмаз
90+5'
У. Булут
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Галатасарай
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
У. Булут
Желтая карточка
С. Колашинац
90'
+4
86'
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
85'
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
М. Майер
️️️️
М. Хегер
85'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Т. Пукки
85'
79'
Замена
Г. Зан
️️️️
С. Кайя
70'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 2:2!
М. Бастос
Пас отдал
А. Учида
63'
Замена
К. Фукс
️️️️
Р. Нойштедтер
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
Б. Йылмаз
37'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
С. Инан
ГОЛ! 1:0!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
Ж. Матип
17'
Желтая карточка
М. Хегер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
8
Селчук Инан
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Хильдебранд
5
Колашинац
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
8
Фарфан
7
Дракслер
20
Пукки
4-1-3-2
16
Муслера
27
Эбуэ
24
Нунке
2
Кайя
77
Риера
30
Мело
34
Алтынтоп
10
Снейдер
8
Инан
11
Дрогба
17
Йылмаз
33
Нойштедтер
28
Фукс
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Майер
7
Майер
6
Хегер
20
Пукки
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
20
Пукки
2
Кайя
5
Зан
5
Зан
2
Кайя
10
Снейдер
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Снейдер
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
Остались в запасе
Шальке-04
Галатасарай
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
67
Эрай Искан
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Шальке-04 - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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