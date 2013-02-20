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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Шальке-04
Галатасарай - Шальке-04: обзор матча 20 февраля 2013
Галатасарай
20.02.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Шальке-04
12'
Б. Йылмаз
45'
Д. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Шальке-04
Желтая карточка
С. Инан
90'
87'
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
У. Булут
️️️️
С. Сариоглу
84'
84'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
78'
Желтая карточка
С. Колашинац
75'
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Нунке
68'
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Х. Алтынтоп
66'
Желтая карточка
Н. Амрабат
48'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
У. Снейдер
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Фарфан
35'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Ф. Муслера
17'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
С. Инан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
(К)
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
8
Селчук Инан
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Галатасарай
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-2-2-2
16
Муслера
77
Риера
24
Нунке
2
Кайя
55
Сариоглу
8
Инан
30
Мело
10
Снейдер
34
Алтынтоп
17
Йылмаз
11
Дрогба
3-3-1-1-2
26
Хильдебранд
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
6
Хегер
13
Джонс
33
Нойштедтер
7
Бастос
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
34
Алтынтоп
27
Эбуэ
27
Эбуэ
34
Алтынтоп
10
Снейдер
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Снейдер
55
Сариоглу
9
Булут
9
Булут
55
Сариоглу
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
21
Хунтелаар
20
Пукки
20
Пукки
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Галатасарай
Шальке-04
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
67
Эрай Искан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Галатасарай - Шальке-04
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Мартин Крайанс
Уильям Конкуэр
Дополнительные помощники:
Бобби Мэдден
Джон Битон
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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