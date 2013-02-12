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Расписание матчей 12-02-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
январь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
февраль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Россия. Кубок ФНЛ 2013. группа A, 2 тур Таблица
12 февраля, 13:00
Томь
0 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
12 февраля, 17:00
Балтика
1 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, первый матч
12 февраля, 23:45
Валенсия
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
12 февраля, 23:45
Селтик
0 : 3
Ювентус
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 23 тур Таблица
12 февраля, 00:30
Бетис
0 : 0
Вальядолид
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 29 тур Таблица
12 февраля, 23:45
Брайтон
1 : 1
Блэкберн
Матч завершен
12 февраля, 23:45
Мидлсбро
1 : 0
Лидс
Матч завершен
12 февраля, 23:45
Халл Сити
2 : 1
Дерби Каунти
Матч завершен
Англия. Кубок (2012/2013), 4 раунд, повторный матч
12 февраля, 23:30
Лестер
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
12 февраля, 15:00
Мальдивы
1 : 1
Пакистан
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
12 февраля, 17:30
2 : 0
Дьошдьер
Матч завершен
12 февраля, 19:30
Дьёр
0 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
12 февраля, 19:30
Краснодар
1 : 1
Легия
Матч завершен
12 февраля, 21:30
Динамо
2 : 1
Яблонец
Матч завершен
Россия
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