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январь 2013
февраль 2013
Россия. Кубок ФНЛ 2013. группа A, 2 тур
Томь
0 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Балтика
1 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, первый матч
Валенсия
1 : 2
ПСЖ
Матч завершен
Селтик
0 : 3
Ювентус
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 23 тур
Бетис
0 : 0
Вальядолид
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 29 тур
Брайтон
1 : 1
Блэкберн
Матч завершен
Мидлсбро
1 : 0
Лидс
Матч завершен
Халл Сити
2 : 1
Дерби Каунти
Матч завершен
Англия. Кубок (2012/2013), 4 раунд, повторный матч
Лестер
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Мальдивы
1 : 1
Пакистан
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
2 : 0
Дьошдьер
Матч завершен
Дьёр
0 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
Краснодар
1 : 1
Легия
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Яблонец
Матч завершен