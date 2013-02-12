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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Дьер - Крылья Советов
Дьер - Крылья Советов: обзор матча 12 февраля 2013
Дьер
12.02.2013, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
16'
Кабайеро
22'
Кабайеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дьер - Крылья Советов
78'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
И. Шпаков
62'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Т. Колтаи
60'
Замена
Б. Кальмар
️️️️
М. Паткаи
60'
Замена
Т. Токоди
️️️️
Д. Велгий
60'
Замена
А. Ланг
️️️️
М. Швец
60'
46'
Замена
И. Шпаков
️️️️
Кабайеро
Замена
Н. Андрич
️️️️
М. Стрештик
46'
Замена
В. Джорджевич
️️️️
Ж. Липтак
46'
Замена
А. Дудаш
️️️️
Р. Варга
46'
Замена
Н. Трайкович
️️️️
Р. Кронаветер
46'
Замена
А. Такаш
️️️️
М. Хад
46'
46'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Р. Воробьев
46'
Замена
И. Максимов
️️️️
П. Немов
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Горо
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
И. Таранов
46'
Замена
Д. Голубев
️️️️
Б. Телес
46'
Замена
Стив
️️️️
А. Амисулашвили
46'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Д. Верховцов
46'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Б. Ангбва
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
Д. Вавилин
25'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Ш. Лахиялов
22'
ГОЛ! 0:2!
Кабайеро
16'
ГОЛ! 0:1!
Кабайеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьер
1
Саша Стеванович
ВР
15
Даниэль Велгий
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
16
Жолтан Липтак
ЦЗ
24
Джордже Камбер
ЦП
21
Марек Стрештик
ЦП
29
Тамаш Колтаи
ЦП
2
Михал Швец
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Дьер
28
Владимир Джорджевич
ЦЗ
2
Акош Такаш
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
23
Тибор Токоди
ЦП
8
Адам Дудаш
ЦП
19
Неманья Андрич
ЦП
12
Никола Трайкович
ЦП
37
Балаш Кальмар
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
33
Александр Клягин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Иван Шпаков
ЦФ
3-5-1-1
1
Стеванович
15
Велгий
28
Хад
16
Липтак
29
Колтаи
2
Швец
17
Паткаи
7
Кронаветер
21
Стрештик
24
Камбер
17
Варга
3-3-2-1
1
Вавилин
25
Амисулашвили
0
Таранов
2
Горо
4
Ангбва
5
Немов
6
Телес
84
Воробьев
13
Лахиялов
9
Кабайеро
16
Липтак
28
Джорджевич
28
Джорджевич
16
Липтак
17
Паткаи
37
Кальмар
37
Кальмар
17
Паткаи
15
Велгий
23
Токоди
23
Токоди
15
Велгий
17
Варга
8
Дудаш
8
Дудаш
17
Варга
21
Стрештик
19
Андрич
19
Андрич
21
Стрештик
7
Кронаветер
12
Трайкович
12
Трайкович
7
Кронаветер
28
Хад
2
Такаш
2
Такаш
28
Хад
2
Швец
26
Ланг
26
Ланг
2
Швец
29
Колтаи
9
Квилитая
9
Квилитая
29
Колтаи
9
Кабайеро
15
Шпаков
15
Шпаков
9
Кабайеро
1
Вавилин
78
Макаров
78
Макаров
1
Вавилин
25
Амисулашвили
83
Стив
83
Стив
25
Амисулашвили
6
Телес
92
Голубев
92
Голубев
6
Телес
13
Верховцов
25
Концедалов
25
Концедалов
13
Верховцов
4
Ангбва
15
Цаллагов
15
Цаллагов
4
Ангбва
5
Немов
78
Максимов
78
Максимов
5
Немов
0
Таранов
6
Свежов
6
Свежов
0
Таранов
2
Горо
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
2
Горо
13
Лахиялов
4
Елисеев
4
Елисеев
13
Лахиялов
84
Воробьев
8
Махмудов
8
Махмудов
84
Воробьев
Шпаков
32
Баляйкин
32
Баляйкин
Шпаков
Остались в запасе
Дьер
Крылья Советов
Главный тренер
Аттила Пинтер
33
Александр Клягин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
Остались в запасе
33
Александр Клягин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Дьер - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
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1 : 1
08.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Дьер
0 : 1
11.10.2026
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Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
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17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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