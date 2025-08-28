28 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. Венский «Рапид» примет венгерский «Дьер». Первый матч остался за венграми – 2:1.

«Рапид»

«Рапид» уступил в гостях, но в домашнем матче может просматриваться иная ситуация. Команда из Вены традиционно сильно играет дома, что подтверждается их результатами в квалификации (например, победа 4:2 над «Дечичем»).

«Дьер» делает ставку на атакующий футбол, но их оборона уязвима, особенно на выезде. «Рапид» может воспользоваться этим, используя скорость своих фланговых игроков и точные передачи в штрафную.

Последние три игры:

Вольфсберг – Рапид 1:2

Дьер – Рапид 2:1

Рапид – Райндорф 0:0

«Дьер»

«Дьер», несмотря на статус андердога, проявил себя в квалификации Лиги конференций как неуступчивый соперник. Венгерский клуб пробился в плей-офф, в том числе благодаря удачным моментам в матчах с АИКом, где им сопутствовала удача (незабитый пенальти соперника и спорные решения ВАР).

Последние три игры:

Дьер – Рапид 2:

МТК – Дьер 2:7

Дьер – АИК 2:0

Прогноз на матч «Рапид» – «Дьер»

В Вене ожидается весьма веселый футбол. «Рапид» будет вынужден идти вперед и спасать положение. Дьер тоже парни не робкого десятка и не настроены сидеть в глухой обороне.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.85. Прогноз на точный счет: 2:1 (основное время).