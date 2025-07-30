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«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10

30 июля 2025 10:32
Дьер - Пюник
31 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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2.10
«Пюник» не проиграет (Х2)
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Венгерский «Дьер» и армянский «Пюник» разыграют путeвку в следующий раунд Лиги Конференций в ответном поединке второго квалификационного раунда. Первая встреча завершилась победой «Пюника» со счeтом 2:1, но гол на выезде сохраняет интригу. Ответный матч на стадионе «ЭТО Парк» обещает быть насыщенным событиями – обе команды обладают атакующим потенциалом и уязвимой обороной.

«Дьер»

Форма венгров в последних матчах нестабильна. За пять игр команда забила и пропустила по 9 голов – средняя результативность и уязвимость обороны очевидны. Особенно тревожна серия из 7 матчей подряд, в которых «Дьер» пропускает. При этом в атаке команда регулярно находит возможности – 1.80 забитого гола за матч, включая три результативные встречи подряд. Ничья 3:3 с «Пакшем» в последнем туре венгерской лиги подчeркивает как атакующую мощь, так и проблемы в защите.

«Пюник»

Армянский клуб подошeл к этому этапу Лиги Конференций с более уверенными результатами. Команда забила 10 голов в пяти последних встречах при всего четырeх пропущенных. В 12 из 14 последних матчей «Пюник» забивал минимум один мяч, и даже на выезде способен демонстрировать организованный футбол. Победа 2:1 в первом матче и разгром «Тре Фиори» (5:0) в предыдущем раунде подчеркивают атакующую продуктивность. При этом гости тоже не безупречны в обороне – особенно в товарищеских матчах.

Факты о командах

«Дьер»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.80 пропущенных и 1.80 забитых гола за игру
  • Не проигрывает дома в 2 из 3 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Пюник»

  • В среднем 2.00 забитых гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Победа 2:1 в первом матче даeт психологическое преимущество

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
2 : 1
24.07.2025
Дьер

Прогноз на матч

Соперники играют открыто, с акцентом на атаку. Уязвимость обороны «Дьера» на фоне уверенности «Пюника» в завершающей стадии даeт основания ожидать результативную игру. «Дьер» будет атаковать с первых минут, но армянский клуб умеет пользоваться пространствами. Ожидаем, что обе команды забьют, но «Пюник» выглядит более сбалансированным и способен не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • «Пюник» не проиграет (Х2) – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

2.10
«Пюник» не проиграет (Х2)
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Пюник Дьер
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