«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10

Венгерский «Дьер» и армянский «Пюник» разыграют путeвку в следующий раунд Лиги Конференций в ответном поединке второго квалификационного раунда. Первая встреча завершилась победой «Пюника» со счeтом 2:1, но гол на выезде сохраняет интригу. Ответный матч на стадионе «ЭТО Парк» обещает быть насыщенным событиями – обе команды обладают атакующим потенциалом и уязвимой обороной.

«Дьер»

Форма венгров в последних матчах нестабильна. За пять игр команда забила и пропустила по 9 голов – средняя результативность и уязвимость обороны очевидны. Особенно тревожна серия из 7 матчей подряд, в которых «Дьер» пропускает. При этом в атаке команда регулярно находит возможности – 1.80 забитого гола за матч, включая три результативные встречи подряд. Ничья 3:3 с «Пакшем» в последнем туре венгерской лиги подчeркивает как атакующую мощь, так и проблемы в защите.

«Пюник»

Армянский клуб подошeл к этому этапу Лиги Конференций с более уверенными результатами. Команда забила 10 голов в пяти последних встречах при всего четырeх пропущенных. В 12 из 14 последних матчей «Пюник» забивал минимум один мяч, и даже на выезде способен демонстрировать организованный футбол. Победа 2:1 в первом матче и разгром «Тре Фиори» (5:0) в предыдущем раунде подчеркивают атакующую продуктивность. При этом гости тоже не безупречны в обороне – особенно в товарищеских матчах.

Факты о командах

«Дьер»

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 1.80 пропущенных и 1.80 забитых гола за игру

Не проигрывает дома в 2 из 3 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

«Пюник»

В среднем 2.00 забитых гола за матч

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Победа 2:1 в первом матче даeт психологическое преимущество

Прогноз на матч

Соперники играют открыто, с акцентом на атаку. Уязвимость обороны «Дьера» на фоне уверенности «Пюника» в завершающей стадии даeт основания ожидать результативную игру. «Дьер» будет атаковать с первых минут, но армянский клуб умеет пользоваться пространствами. Ожидаем, что обе команды забьют, но «Пюник» выглядит более сбалансированным и способен не проиграть.

Рекомендованные ставки