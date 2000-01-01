Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер» 

А что Спартак уже придумал отговорку на завтра? Или игроки Спартака двужильные, по два дня подряд играть? И никто не боится завтра кресты порвать? что то не совсем и не всё понятно!! Ну коль так -значит так. Удачи вам завтра.
«Спартак» обыграл «Дьер» в товарищеском матче со счетом 3:0. Соперник российского клуба выступает во втором дивизионе чемпионата Венгрии.
Товарищеский матч
Дьер (Венгрия) – Спартак (Россия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Мелкадзе, 3; 0:2 – Адриано, 34; 0:3 – Жиго, 59.
«Спартак»: Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Гулиев, Умяров, Жано (Ташаев, 46), Мелкадзе, Глушенков, Луис Адриано (Солтмурад Бакаев, 46).