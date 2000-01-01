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    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер» 

    «Спартак» обыграл «Дьер» в товарищеском матче со счетом 3:0. Соперник российского клуба выступает во втором дивизионе чемпионата Венгрии.

    Товарищеский матч

    Дьер (Венгрия) – Спартак (Россия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мелкадзе, 3; 0:2 – Адриано, 34; 0:3 – Жиго, 59.

    «Спартак»: Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Гулиев, Умяров, Жано (Ташаев, 46), Мелкадзе, Глушенков, Луис Адриано (Солтмурад Бакаев, 46).

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Январь 59 49 минут назад

      А что Спартак уже придумал отговорку на завтра? Или игроки Спартака двужильные, по два дня подряд играть? И никто не боится завтра кресты порвать? что то не совсем и не всё понятно!! Ну коль так -значит так. Удачи вам завтра.

      0
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      Рейтинг: +9712

      sssrspartak 1 час назад

      блиииииииин!7-0 или 8!а всего лишь жалкие 3-0!вот завтра краснодар разгромите,тогда...!!!а сейчас только 3-0!

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      Вальдемар IV > sssrspartak 2 минуты назад

      скорее наоборот разгром будет

      0
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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 1 час назад

      А что Понсе то не наигрывают??? что надежда на Мелкадзе???????

      1
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      Рейтинг: +5406

      derrik2000 > slavutiq70 57 минут назад

      Видимо Кононов ищет этому Понсе место на поле. Скорее всего сейчас, после ухода Зе, будет ставить его в основу.

      0
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      Рейтинг: +454

      Томик > slavutiq70 47 минут назад

      Завтра же с Краснодаром играют. Сегодня Мелкадзе с Гулиевым в составе - может завтра не придётся на них смотреть. А вдруг это уже будет футбол...

      1
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      Рейтинг: +15844

      VVM1964 > slavutiq70 35 минут назад

      Думаю завтра увидишь .

      1
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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 > VVM1964 29 минут назад

      Да точно не подумал,,,,,будем посмотреть,,,,,

      0
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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 > Томик 27 минут назад

      Парни просто совсем забыл про игру с быками,,,,теперь понятно,,,,

      0
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      Рейтинг: +15844

      VVM1964 > slavutiq70 9 минут назад

      Думаешь стоит ? )))

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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 > VVM1964 3 минуты назад

      Не знаю,,,даже с опасением жду начала сезона,,,,но а что делать буду верить в чудо,,,,,хотя если думать по логике не чего не светит,,,продадают всех лучших не кого не покупая,,,,,,Антоха,,,,Зе,,,,а сейчас и Фернандо,,,,не понятно просто с кем Леонид собирается играть,,,,Цорн в атаке,,,,Федун в обороне,,,

      0
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      Рейтинг: +1883

      aaaaahhhh 1 час назад

      Да уж, громко сказано:)) Звучит так как будто Будапешт рухнул:)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5406

      derrik2000 1 час назад

      РАЗГРОМИЛ - ну, это как-то слишком...
      Поскромнее нужно быть, чтобы не вызвать приступов истерического смеха болел других клубов.
      Достаточно было бы написать "выиграл".
      Тем более, что этот "Дьер", команда 2-го дивизиона венгерского футбола.

      7
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      Рейтинг: +4790

      Т34 > derrik2000 1 час назад

      Еще пару игроков продадут в Спартаке и тоже будет команда второго дивизиона.

      1
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      Рейтинг: +5406

      derrik2000 > Т34 58 минут назад

      Буду надеяться, что Кононов всё таки "слепит" из игроков, которых он хочет видеть в команде, хороший боеспособный коллектив, способный бороться за самые высокие места.
      Хотя у меня до сих пор лёгкая досада осталась (раньше досада была большая): как же Гончаренко Федун проморгал?
      Мне он очень нравится своим умением строить команду, начиная с БАТЭ.

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