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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Яблонец
Динамо - Яблонец: обзор матча 12 февраля 2013
Динамо
12.02.2013, вторник, 21:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Яблонец
10'
А. Кокорин
64'
С. Давыдов
63'
О. Ваньек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Яблонец
Пенальти не реализован!
А. Сапета
88'
Желтая карточка
А. Сапета
82'
Замена
В. Рыков
️️️️
Я. Яншер
81'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
76'
Замена
Д. Колодин
️️️️
Н. Чичерин
68'
ГОЛ! 2:1!
С. Давыдов
Пас отдал
М. Ломич
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
О. Ваньек
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Нобоа
58'
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Юсупов
58'
46'
Замена
Я. Пазлер
️️️️
Л. Трешнак
46'
Замена
Л. Лоучка
️️️️
М. Губник
46'
Замена
Я. Копиц
️️️️
К. Питак
46'
Замена
Ф. Новак
️️️️
А. Хаурдиц
46'
Замена
О. Ваньек
️️️️
Я. Шточл
Замена
П. Игнатович
️️️️
К. Кураньи
46'
Замена
С. Давыдов
️️️️
И. Соловьев
46'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Б. Джуджак
46'
Замена
М. Ломич
️️️️
В. Гранат
46'
Замена
Р. Березовский
️️️️
А. Шунин
46'
39'
Желтая карточка
К. Питак
Желтая карточка
Н. Чичерин
30'
16'
Желтая карточка
Д. Росси
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Юсупов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Яблонец
1
Михал Шпит
ВР
25
Якуб Шточл
ЦЗ
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
13
Павел Элиаш
ЦП
10
Лукаш Зоубеле
ЦП
3
Анеш Хаурдиц
ЦП
23
Карел Питак
ЦП
8
Даниэль Росси
ЦП
26
Лукаш Трешнак
ЦФ
21
Михал Губник
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Яблонец
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Любош Лоучка
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Ян Пазлер
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
24
Епуряну
4
Чичерин
9
Соловьев
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
2-5-1-2
1
Шпит
25
Шточл
6
Яблонски
10
Зоубеле
3
Хаурдиц
23
Питак
8
Росси
22
Чижек
13
Элиаш
21
Губник
26
Трешнак
1
Шунин
21
Березовский
21
Березовский
1
Шунин
13
Гранат
32
Ломич
32
Ломич
13
Гранат
4
Чичерин
8
Колодин
8
Колодин
4
Чичерин
Яншер
44
Рыков
44
Рыков
Яншер
22
Кураньи
29
Игнатович
29
Игнатович
22
Кураньи
16
Нобоа
41
Сапета
41
Сапета
16
Нобоа
4
Юсупов
20
Семшов
20
Семшов
4
Юсупов
10
Джуджак
89
Яншер
89
Яншер
10
Джуджак
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
9
Соловьев
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Соловьев
26
Трешнак
16
Пазлер
16
Пазлер
26
Трешнак
21
Губник
15
Лоучка
15
Лоучка
21
Губник
3
Хаурдиц
57
Новак
57
Новак
3
Хаурдиц
25
Шточл
90
Ваньек
90
Ваньек
25
Шточл
23
Питак
10
Копиц
10
Копиц
23
Питак
Остались в запасе
Динамо
Яблонец
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Динамо - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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