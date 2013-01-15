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    Расписание матчей 15-01-2013

    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 14 тур
    15 января, вторник
    00:15
    Бейра-Мар
    0:1
    Эшторил
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    15 января, вторник
    19:45
    Ливан
    0:0
    Габон
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2012/2013), 3 раунд, повторный матч
    15 января, вторник
    23:45
    Бирмингем Сити
    1:2
    Лидс
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Борнмут
    0:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Брентфорд
    2:1
    Саутенд Юнайтед
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Лейтон Ориент
    1:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Милтон Кинс Донс
    2:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Сток Сити
    4:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:45
    Сандерленд
    0:2
    Болтон
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:59
    Блэкпул
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    15 января, вторник
    23:59
    Вест Бромвич
    0:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/2 финала
    15 января, вторник
    23:55
    Сент-Этьен
    0:0
    (7:6)п
    Лилль
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2012/2013), 1/4 финала
    15 января, вторник
    23:59
    Интер
    3:2
    Болонья
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2012/2013), 1/4 финала, первый матч
    15 января, вторник
    23:59
    Реал
    2:0
    Валенсия
    Матч завершен
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