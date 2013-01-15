декабрь 2012
январь 2013
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 14 тур
Англия. Кубок (2012/2013), 3 раунд, повторный матч
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:45
Матч завершен
15 января, вторник
23:59
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2012/2013), 1/2 финала
15 января, вторник
23:55
Матч завершен
Италия. Кубок (2012/2013), 1/4 финала
Испания. Кубок (2012/2013), 1/4 финала, первый матч