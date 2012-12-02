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    Расписание матчей 02-12-2012

    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2012/2013), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    01:00
    Реал
    2:0
    Атлетико
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    15:00
    Гранада
    0:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Депортиво
    2:3
    Бетис
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Сельта
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    23:59
    Мальорка
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    США. МЛС 2012, Финал
    2 декабря, воскресенье
    02:00
    Хьюстон
    1:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    13:30
    Анжи
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:00
    Крылья Советов
    0:2
    Ростов
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2012, ответный матч
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    4:0
    Городея
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:30
    Мордовия (мол)
    0:1
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2012/2013), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:30
    НЕК
    1:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:30
    Гронинген
    2:0
    Хераклес
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:30
    Утрехт
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:30
    Витесс
    3:0
    Рода
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2012/2013), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:30
    Истанбул Башакшехир
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Антальяспор
    1:0
    Мерсин Идманюрду
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    21:00
    Кайсериспор
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    21:00
    Эскишехирспор
    2:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:30
    Таврия
    1:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:30
    Волынь
    0:2
    Черноморец
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2012/2013), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:30
    Наполи
    5:1
    Пескара
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Болонья
    2:1
    Аталанта
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Дженоа
    2:4
    Кьево
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Интер
    1:0
    Палермо
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Лацио
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Сиена
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Удинезе
    4:1
    Кальяри
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    23:45
    Фиорентина
    2:2
    Сампдория
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 20 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Бернли
    1:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Кардифф
    1:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:45
    Серветт
    0:0
    Тун
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:45
    Янг Бойз
    3:1
    Сьон
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Грассхоппер
    1:0
    Цюрих
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2012/2013), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Брест
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Труа
    2:3
    Ренн
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    23:59
    Лорьян
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2012/2013), 19 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Мидтьюлланд
    1:3
    Силькеборг
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Копенгаген
    2:0
    Рандерс
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Нордшелланд
    3:0
    Брондбю
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:30
    Локерен
    3:4
    Генк
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    21:00
    Ваасланд-Беверен
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2012/2013), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    18:30
    Хоффенхайм
    1:4
    Вердер
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:30
    Вольфсбург
    1:1
    Гамбург
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2012/2013), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Зальцбург
    0:0
    Аустрия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Норвич Сити
    2:1
    Сандерленд
    Матч завершен
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