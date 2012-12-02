ноябрь 2012
декабрь 2012
Испания. Примера (2012/2013), 14 тур
США. МЛС 2012, Финал
2 декабря, воскресенье
02:00
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 18 тур
Беларусь. Высшая лига 2012, ответный матч
2 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 18 тур
2 декабря, воскресенье
14:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 15 тур
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 14 тур
2 декабря, воскресенье
15:30
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
21:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 18 тур
Италия. Серия А (2012/2013), 15 тур
2 декабря, воскресенье
23:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 20 тур
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 18 тур
Франция. Лига 1 (2012/2013), 15 тур
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 19 тур
2 декабря, воскресенье
17:00
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
22:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013), 18 тур
Германия. Бундеслига (2012/2013), 15 тур
2 декабря, воскресенье
18:30
Матч завершен
2 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2012/2013), 18 тур
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 15 тур
2 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен