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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сарагоса
Мальорка - Сарагоса: обзор матча 02 декабря 2012
Мальорка
02.12.2012, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
85'
В. Касадесус
16'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сарагоса
90'
+4
Желтая карточка
Роберто
89'
Желтая карточка
Х. Мовилья
89'
Замена
А. Пинтер
️️️️
Х. Мовилья
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Д. Дос Сантос
85'
Замена
М. Фернандес
️️️️
П. Бигас
75'
74'
Замена
Х. Паредес
️️️️
Абрахам
66'
Замена
Х. Мари
️️️️
В. Родригес
Замена
А. Альфаро
️️️️
Х. Маркес
60'
Желтая карточка
В. Касадесус
47'
Желтая карточка
П. Бигас
45'
+3
Желтая карточка
М. Перейра
42'
28'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Х. Наварро
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Поштига
14'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Пенальти не реализован!
В. Касадесус
14'
13'
Вторая желтая
Г. Ловенс
2'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
5
Ромарик
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-3
13
Ават
6
Бигас
16
Нуньеш
14
Жеромел
23
Наварро
17
Пина
10
Хави Маркес
7
Перейра
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Хемед
4-4-1-1
13
Роберто
4
Ловенс
22
Сэпунару
27
Гонсалес
22
Абрахам
32
Апоньо
4
Сукулини
26
Мовилья
18
Монтанье
8
Родригес
9
Поштига
6
Бигас
7
Фернандес
7
Фернандес
6
Бигас
10
Хави Маркес
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Хави Маркес
23
Наварро
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
23
Наварро
22
Абрахам
3
Паредес
3
Паредес
22
Абрахам
8
Родригес
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Родригес
26
Мовилья
77
Пинтер
77
Пинтер
26
Мовилья
Остались в запасе
Мальорка
Сарагоса
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Мальорка - Сарагоса
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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