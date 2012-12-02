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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 02 декабря 2012
Депортиво
02.12.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
56'
Рики
61'
Рики
39'
Р. Кастро
55'
Р. Кастро
76'
Х. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Бетис
90'
+4
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
90'
+3
Желтая карточка
Адриан
88'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
88'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Х. Кэмпбелл
82'
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
81'
76'
ГОЛ! 2:3!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Р. Миранда
72'
69'
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Молина
63'
Замена
А. Вадильо
️️️️
С. Севилья
61'
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 2:2!
Рики
61'
ГОЛ! 1:2!
Рики
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кастро
Желтая карточка
А. Айтами
44'
Желтая карточка
Айосе
42'
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
32
Ману Паланкар
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
21
Айосе
24
Миранда
15
Лауре
16
Айтами
4
Бергантиньос
21
Агилар
16
Гама
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
4-3-3
13
Адриан
2
Чика
4
Амайя
5
Дорадо
23
Начо
8
Севилья
7
Эчебаррия
87
Каньяс
24
Кастро
10
Кэмпбелл
19
Молина
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
24
Миранда
23
Бодипо
23
Бодипо
24
Миранда
10
Кэмпбелл
40
Игьебор
40
Игьебор
10
Кэмпбелл
19
Молина
21
Перес
21
Перес
19
Молина
8
Севилья
14
Вадильо
14
Вадильо
8
Севилья
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Остались в запасе
32
Ману Паланкар
ЦЗ
13
Касто
ВР
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Депортиво - Бетис
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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