Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 02 декабря 2012
Сельта
02.12.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
37'
Э. Де Лукас
89'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
Желтая карточка
Г. Кабрал
89'
89'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
Мичел
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Я. Аспас
84'
Желтая карточка
М. Бермехо
80'
78'
Замена
Р. Марти
️️️️
П. Диоп
Замена
К. Бустос
️️️️
А. Лопес
75'
70'
Замена
Мичел
️️️️
Х.
69'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
А. Фернандес
68'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Э. Де Лукас
66'
59'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Эль-Жар
53'
Желтая карточка
Х.
48'
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 1:0!
Э. Де Лукас
Пас отдал
Я. Аспас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-4-1
13
Варас
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
22
Мальо
4
Оубинья
22
Де Лукас
14
Лопес
17
Фернандес
7
Крон-Дели
10
Аспас
4-1-1-2-2
78
Мунуа
22
Лелль
18
Бальестерос
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
9
Баркеро
20
Хуанлу
9
Мартинс
25
Эль-Жар
14
Лопес
23
Бустос
23
Бустос
14
Лопес
22
Де Лукас
9
Бермехо
9
Бермехо
22
Де Лукас
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
20
Хуанлу
21
Мичел
21
Мичел
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
9
Анхель
9
Анхель
25
Эль-Жар
18
Диоп
9
Марти
9
Марти
18
Диоп
Остались в запасе
Сельта
Леванте
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Сельта - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+