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    Расписание матчей 31-01-2013

    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    31 января, четверг
    07:00
    Мексика
    1:1
    Дания
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    31 января, четверг
    13:00
    Зенит
    1:0
    Гурник
    Матч завершен
    31 января, четверг
    18:00
    Спартак
    2:1
    Бунедкор
    Матч завершен
    Copa del Sol 2013, группа B
    31 января, четверг
    16:00
    Стремсгодсет
    0:3
    Гетеборг
    Матч завершен
    31 января, четверг
    19:00
    Шахтер
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    31 января, четверг
    22:00
    Олимпия
    0:0
    (7:8)п
    Русенборг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 30 тур
    31 января, четверг
    23:45
    Лестер
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
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