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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Бунедкор
Спартак - Бунедкор: обзор матча 31 января 2013
Спартак
31.01.2013, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Бунедкор
29'
А. Дзюба
61'
В. Обухов
84'
Л. Тураев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Бунедкор
84'
ГОЛ! 2:1!
Л. Тураев
83'
Пенальти не реализован!
Д. Хасанов
74'
Замена
Д. Хасанов
️️️️
О. Зотеев
74'
Замена
А. Филипосян
️️️️
Ш. Саломов
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
Пас отдал
Д. Билялетдинов
61'
46'
Замена
И. Шамурадов
️️️️
К. Мурзоев
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
46'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ари
46'
Замена
В. Зубарев
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
46'
Замена
И. Кутепов
️️️️
К. Чельстрем
46'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Кариока
46'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Комбаров
46'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
46'
Замена
Н. Пареха
️️️️
М. Сухи
46'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Е. Макеев
46'
Замена
А. Дикань
️️️️
С. Песьяков
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Бунедкор
45
Акбар Тураев
ВР
33
Олег Зотеев
ЛЗ
23
Сахоб Джураев
ЛЗ
13
Лутфулла Тураев
ЦЗ
5
Дилшод Джураев
ЦЗ
4
Абдукакор Ходжиакбаров
ЦЗ
6
Анвар Гафуров
ЦЗ
8
Жовлон Ибрагимов
ЦП
10
Шавкат Саломов
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
17
Камолиддин Мурзоев
ЦФ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Бунедкор
91
Зафар Сафоев
ВР
42
Мурод Зухуров
ВР
30
Камолиддин Таджибаев
ЦЗ
16
Артем Филипосян
ЦЗ
35
Садор Собирходжаев
ЦП
4
Миржамол Косимов
ЦП
11
Джасур Хасанов
АП
24
Баходир Пардаев
ЦФ
9
Илхом Шамурадов
ЦФ
18
Игорь Таран
ЦФ
21
Сардор Рашидов
ЦФ
15
Миразиз Джалолов
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
23
Комбаров
17
Сухи
2
Инсаурральде
34
Макеев
14
Хурадо
5
Кариока
4
Чельстрем
7
Каюмов
22
Дзюба
39
Ари
3-2-3-1
45
Тураев
5
Джураев
4
Ходжиакбаров
6
Гафуров
33
Зотеев
23
Джураев
8
Ибрагимов
10
Саломов
22
Пищур
17
Мурзоев
30
Песьяков
31
Дикань
31
Дикань
30
Песьяков
4
Чельстрем
2
Кутепов
2
Кутепов
4
Чельстрем
34
Макеев
15
Пуцко
15
Пуцко
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
2
Пареха
17
Сухи
23
Комбаров
92
Брызгалов
92
Брызгалов
23
Комбаров
2
Инсаурральде
44
Фадеев
44
Фадеев
2
Инсаурральде
5
Кариока
9
Комбаров
9
Комбаров
5
Кариока
39
Ари
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
39
Ари
14
Хурадо
60
Зубарев
60
Зубарев
14
Хурадо
22
Дзюба
91
Яковлев
91
Яковлев
22
Дзюба
33
Зотеев
11
Хасанов
11
Хасанов
33
Зотеев
10
Саломов
16
Филипосян
16
Филипосян
10
Саломов
17
Мурзоев
9
Шамурадов
9
Шамурадов
17
Мурзоев
Остались в запасе
Спартак
Бунедкор
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
91
Зафар Сафоев
ВР
35
Садор Собирходжаев
ЦП
42
Мурод Зухуров
ВР
30
Камолиддин Таджибаев
ЦЗ
24
Баходир Пардаев
ЦФ
18
Игорь Таран
ЦФ
21
Сардор Рашидов
ЦФ
15
Миразиз Джалолов
ЦФ
4
Миржамол Косимов
ЦП
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Остались в запасе
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
91
Зафар Сафоев
ВР
35
Садор Собирходжаев
ЦП
42
Мурод Зухуров
ВР
30
Камолиддин Таджибаев
ЦЗ
24
Баходир Пардаев
ЦФ
18
Игорь Таран
ЦФ
21
Сардор Рашидов
ЦФ
15
Миразиз Джалолов
ЦФ
4
Миржамол Косимов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Статистика матча Спартак - Бунедкор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Пахтакор
3 : 1
09.10.2026
Бунедкор
Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
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