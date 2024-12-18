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    Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана

    Пресс-служба «Бунедкора» подтвердила, что «Зенит», «Спартак» и ЦСКА следят за 17-летним центральным защитником Азизбеком Тулкинбековым.

    «Заинтересованность от этих клубов действительно есть, но официальных предложений по Тулкинбекову пока нет», – сообщили в пресс-службе.

    • Ранее об интерес трех топ-клубов РПЛ к игроку сообщил журналист Иван Карпов.
    • В этом году Тулкинбеков провел 21 матч за «Бунедкор», забил 1 гол.
    • В октябре прошлого года он играл за юношескую сборную Узбекистана в товарищеском матче с юношеской сборной России. В нем узбекистанская команда победила со счетом 4:2.

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    Источник: Sport24

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    18.12.2024 11:27
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    Комментарии (6)
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    acor94
    1734512403
    ЦСКА любят узбеков, пусть туда едет. У нас своих хватает, избавится не можем.
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    VPERDIV SPARTAK
    1734514194
    С каких это середняк Спартак топ?) юмористы
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    gawrilkinwas
    1734515708
    Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 12 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Выходит на первом месте. Гарантии!
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    Интерес
    1734521687
    Ныне переход будет осложнён.
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    alefreddy
    1734526647
    в итоге возьму кони
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