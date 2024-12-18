Три топ-клуба РПЛ следят за 17-летним игроком из Узбекистана

Пресс-служба «Бунедкора» подтвердила, что «Зенит», «Спартак» и ЦСКА следят за 17-летним центральным защитником Азизбеком Тулкинбековым.

«Заинтересованность от этих клубов действительно есть, но официальных предложений по Тулкинбекову пока нет», – сообщили в пресс-службе.