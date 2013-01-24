Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2012
январь 2013
Кубок Содружества 2013
2 : 1
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Кубок Африканских Наций 2013. группа B, 2 тур
Гана
1 : 0
Мали
Матч завершен
Нигер
0 : 0
ДР Конго
Матч завершен
Испания. Кубок (2012/2013), 1/4 финала, ответный матч
Валенсия
1 : 1
Реал
Матч завершен
Бетис
1 : 1
Атлетико
Матч завершен
Франция. Кубок (2012/2013), 1/16 финала
1 : 3
Лилль
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Ростов
17 : 1
Ататюрк
Матч завершен
Динамо
0 : 0
Фехервар
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 0
Славен Белупо
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 12 тур
Витория Сетубал
0 : 3
Порту
Матч завершен