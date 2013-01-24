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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 24 января 2013
Валенсия
24.01.2013, четверг, 00:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Реал
52'
Т. Коста
44'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Реал
Желтая карточка
Э. Банега
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Модрич
88'
Красная карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Р. Кошта
80'
75'
Замена
Л. Модрич
️️️️
К. Бензема
Замена
С. Каналес
️️️️
Жонас
70'
69'
Желтая карточка
Начо
65'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
П. Пьятти
️️️️
В. Руис
59'
53'
Замена
Начо
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 1:1!
Т. Коста
52'
51'
Вторая желтая
Ф. Коэнтрау
Замена
Э. Банега
️️️️
А. Гуардадо
46'
Желтая карточка
Т. Коста
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
Ж. Перейра
43'
Желтая карточка
В. Руис
40'
17'
Замена
А. Адан
️️️️
И. Касильяс
16'
Травма
И. Касильяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
4
Виктор Руис
ОП
8
Тино Коста
ОП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
38
Марио Аркес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
26
Сиссоко
23
Рами
20
Кошта
27
Перейра
4
Руис
8
Коста
18
Гуардадо
17
Жонас
10
Виера
16
Вальдес
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
19
Варан
39
Альбиоль
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
18
Гуардадо
11
Банега
11
Банега
18
Гуардадо
17
Жонас
20
Каналес
20
Каналес
17
Жонас
4
Руис
10
Пьятти
10
Пьятти
4
Руис
12
Касильяс
1
Адан
1
Адан
12
Касильяс
10
Озил
6
Начо
6
Начо
10
Озил
9
Бензема
10
Модрич
10
Модрич
9
Бензема
Остались в запасе
Валенсия
Реал
38
Марио Аркес
ЦП
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
38
Марио Аркес
ЦП
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Валенсия - Реал
5
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
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