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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 15 января 2013
Реал
15.01.2013, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Валенсия
37'
К. Бензема
73'
А. Гуардадо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Валенсия
Желтая карточка
С. Хедира
90'
+2
84'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Э. Банега
79'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
Х. Алонсо
76'
75'
Замена
Р. Кошта
️️️️
В. Руис
74'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Гуардадо
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
73'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
70'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
69'
68'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
62'
47'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Хедира
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
6
Карвалью
2
Эссьен
3
Алонсо
10
Модрич
28
Хедира
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-1-1-3-1
13
Гуаита
27
Перейра
4
Руис
23
Рами
18
Гуардадо
8
Коста
11
Банега
10
Пьятти
17
Жонас
10
Парехо
9
Сольдадо
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
4
Руис
20
Кошта
20
Кошта
4
Руис
8
Коста
5
Гаго
5
Гаго
8
Коста
11
Банега
16
Вальдес
16
Вальдес
11
Банега
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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