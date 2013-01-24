Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Ататюрк
Ростов - Ататюрк: обзор матча 24 января 2013
Ростов
24.01.2013, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
17 : 1
Завершен
Ататюрк
5'
Ф. Синама-Понголь (П)
9'
Я. Голенда
18'
А. Шешуков
20'
Т. Калачев
21'
Э. Чеснаускис
31'
А. Шешуков
44'
Ф. Синама-Понголь
51'
И. Киреев
58'
Е. Стариков
59'
И. Киреев
62'
Д. Кириченко
71'
Е. Стариков
72'
И. Киреев
74'
Р. Кочиш
76'
Д. Кириченко
84'
С. Белоусов
85'
Д. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Ататюрк
ГОЛ! 17:0!
Д. Кириченко
85'
ГОЛ! 16:0!
С. Белоусов
84'
ГОЛ! 15:0!
Д. Кириченко
76'
ГОЛ! 14:0!
Р. Кочиш
74'
ГОЛ! 13:0!
И. Киреев
72'
ГОЛ! 12:0!
Е. Стариков
71'
ГОЛ! 11:0!
Д. Кириченко
62'
ГОЛ! 10:0!
И. Киреев
59'
ГОЛ! 9:0!
Е. Стариков
58'
ГОЛ! 8:0!
И. Киреев
51'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
46'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
46'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Ф. Синама-Понголь
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Шешуков
46'
Замена
Р. Кочиш
️️️️
А. Гацкан
46'
Замена
И. Киреев
️️️️
Т. Калачев
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Гетигежев
46'
Замена
М. Беляев
️️️️
В. Дьяков
46'
Замена
И. Окоронкво
️️️️
К. Салата
46'
Замена
С. Ксулу
️️️️
В. Кисенков
46'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
С. Плетикоса
46'
ГОЛ! 7:0!
Ф. Синама-Понголь
44'
ГОЛ! 6:0!
А. Шешуков
31'
ГОЛ! 5:0!
Э. Чеснаускис
21'
ГОЛ! 4:0!
Т. Калачев
20'
ГОЛ! 3:0!
А. Шешуков
18'
ГОЛ! 2:0!
Я. Голенда
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Синама-Понголь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ростов - Ататюрк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ататюрк
Товарищеские матчи
Ростов
17 : 1
24.01.2013
Ататюрк
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Новости команд
Все
Ростов
Ататюрк
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+