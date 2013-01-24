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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Фехервар
Динамо - Фехервар: обзор матча 24 января 2013
Динамо
24.01.2013, четверг, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Фехервар
Желтая карточка
И. Семшов
83'
Желтая карточка
Н. Чичерин
82'
65'
Замена
Т. Туйвель
️️️️
М. Божович
46'
Замена
У. Николич
️️️️
А. Гьюрчо
46'
Замена
Эктор
️️️️
Ф. Оливейра
46'
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
Б. Тот
46'
Замена
Кака
️️️️
М. Канейра
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Р. Еремеев
46'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Я. Яншер
46'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
И. Соловьев
46'
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Ильин
46'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
В. Рыков
46'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
Л. Уилкшир
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
А. Епуряну
46'
Желтая карточка
Р. Еремеев
45'
Желтая карточка
М. Ломич
38'
31'
Желтая карточка
А. Брачи
17'
Желтая карточка
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
16
Филипе Оливейра
ЛЗ
30
Роланд Солноки
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Динамо
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
24
Эктор
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
28
Шандор Торгелле
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
44
Рыков
26
Уилкшир
9
Соловьев
35
Ильин
89
Яншер
4
Юсупов
13
Еремеев
9
Кокорин
3-2-3-2
40
Божович
4
Канейра
30
Солноки
5
Соуза
2
Брачи
16
Оливейра
1
Тот
22
Митрович
10
Ковач
11
Николич
9
Гьюрчо
44
Рыков
6
Фернандес
6
Фернандес
44
Рыков
24
Епуряну
13
Гранат
13
Гранат
24
Епуряну
26
Уилкшир
4
Чичерин
4
Чичерин
26
Уилкшир
9
Соловьев
10
Джуджак
10
Джуджак
9
Соловьев
35
Ильин
20
Семшов
20
Семшов
35
Ильин
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
13
Еремеев
16
Нобоа
16
Нобоа
13
Еремеев
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
89
Яншер
31
Соломатин
31
Соломатин
89
Яншер
40
Божович
12
Туйвель
12
Туйвель
40
Божович
16
Оливейра
24
Эктор
24
Эктор
16
Оливейра
4
Канейра
4
Кака
4
Кака
4
Канейра
9
Гьюрчо
72
Николич
72
Николич
9
Гьюрчо
1
Тот
28
Торгелле
28
Торгелле
1
Тот
Остались в запасе
Динамо
Фехервар
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Динамо - Фехервар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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