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    Расписание матчей 30-12-2012

    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 20 тур
    30 декабря, воскресенье
    17:30
    Эвертон
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    30 декабря, воскресенье
    20:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2012
    30 декабря, воскресенье
    18:00
    Ирак
    1:2
    Тунис
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 21 тур
    30 декабря, воскресенье
    19:00
    Данди Юнайтед
    3:4
    Сент-Миррен
    Матч завершен
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