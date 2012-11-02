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октябрь 2012
ноябрь 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 14 тур
Зенит
2 : 1
Ростов
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 11 тур
Брест
2 : 0
Лорьян
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 14 тур
Амкар (мол)
3 : 2
Кубань (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 5
Спартак М (мол)
Матч завершен
Мордовия (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 14 тур
Брайтон
2 : 2
Лидс
Матч завершен
США. МЛС 2012, 1 раунд
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 10 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 3
Галатасарай
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 15 тур
Эсбьерг
1 : 0
Силькеборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 11 тур
Рода
0 : 0
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 13 тур
Высочина
0 : 1
Яблонец
Матч завершен