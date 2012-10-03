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сентябрь 2012
октябрь 2012
Лига чемпионов (2012/2013). группа C, 2 тур
Зенит
2 : 3
Милан
Матч завершен
Андерлехт
0 : 3
Малага
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа A, 2 тур
Динамо
2 : 0
Динамо
Матч завершен
Порту
1 : 0
ПСЖ
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа B, 2 тур
Шальке-04
2 : 2
Монпелье
Матч завершен
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013). группа D, 2 тур
Манчестер Сити
1 : 1
Боруссия Д
Матч завершен
Аякс
1 : 4
Реал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 13 тур
Анжи-2
2 : 1
Астрахань
Матч завершен
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 14 тур
2 : 0
Спартак К
Матч завершен
Карелия
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
1 : 1
Химик
Матч завершен
Волга
0 : 0
Псков
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 1
Вологда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 9 тур
Мидлсбро
2 : 2
Дерби Каунти
Матч завершен
Ноттингем Форест
0 : 0
Блэкберн
Матч завершен