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    Расписание матчей 21-11-2012

    октябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2012/2013), 5 тур, группа C
    21 ноября, среда
    21:00
    Зенит
    2:2
    Малага
    Матч завершен
    21 ноября, среда
    23:45
    Андерлехт
    1:3
    Милан
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 5 тур, группа A
    21 ноября, среда
    23:45
    Порту
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    21 ноября, среда
    23:45
    Динамо
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 5 тур, группа B
    21 ноября, среда
    23:45
    Арсенал
    2:0
    Монпелье
    Матч завершен
    21 ноября, среда
    23:45
    Шальке-04
    1:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 5 тур, группа D
    21 ноября, среда
    23:45
    Аякс
    1:4
    Боруссия
    Матч завершен
    21 ноября, среда
    23:45
    Манчестер Сити
    1:1
    Реал
    Матч завершен
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