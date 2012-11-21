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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Динамо Загреб
Порту - Динамо Загреб: обзор матча 21 ноября 2012
Порту
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
20'
Л. Гонсалес
67'
Ж. Моутинью
85'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Динамо Загреб
86'
Замена
И. Крстанович
️️️️
Ф. Бечирай
ГОЛ! 3:0!
Ж. Моутинью
Пас отдал
С. Варела
85'
84'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
С. Варела
83'
76'
Замена
А. Пульич
️️️️
Саммир
Замена
К. Атсу
️️️️
Л. Гонсалес
75'
Замена
А. Сандро
️️️️
А. Ба
67'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Моутинью
67'
66'
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Фернандо
️️️️
С. Дефур
66'
Желтая карточка
А. Ба
53'
45'
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
Д. Мартинес
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Ж. Моутинью
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Саммир
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
99
Иван Крстанович
ЦФ
4-3-1-2
1
Элтон
5
Мангала
30
Отаменди
30
Ба
13
Данило
16
Дефур
8
Моутинью
27
Гонсалес
23
Родригес
18
Варела
9
Мартинес
3-1-4-2
25
Келава
24
Врсалько
4
Шимунич
21
Вида
77
Брозович
19
Саммир
19
Пиварич
45
Адеми
8
Ковачич
9
Чоп
9
Бечирай
30
Ба
26
Сандро
26
Сандро
30
Ба
16
Дефур
5
Фернандо
5
Фернандо
16
Дефур
27
Гонсалес
30
Атсу
30
Атсу
27
Гонсалес
9
Бечирай
99
Крстанович
99
Крстанович
9
Бечирай
19
Саммир
66
Пульич
66
Пульич
19
Саммир
9
Чоп
10
Халилович
10
Халилович
9
Чоп
Остались в запасе
Порту
Динамо Загреб
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
33
Ромео Митрович
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Порту - Динамо Загреб
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Драгау
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