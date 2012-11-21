Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Малага
Зенит - Малага: обзор матча 21 ноября 2012
Зенит
21.11.2012, среда, 21:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 2
Завершен
Малага
49'
Данни
86'
В. Файзулин
8'
Д. Буонанотте
9'
С. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Малага
Красная карточка
В. Быстров
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 2:2!
В. Файзулин
86'
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Анюков
81'
76'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
72'
Желтая карточка
Б. Алвеш
69'
Желтая карточка
А. Анюков
66'
63'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
ГОЛ! 1:2!
Данни
Пас отдал
Т. Губочан
49'
46'
Замена
Велигтон
️️️️
М. Демичелис
45'
+2
Желтая карточка
С. Фернандес
35'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
Желтая карточка
Данни
28'
14'
Желтая карточка
И. Камачо
9'
ГОЛ! 0:2!
С. Фернандес
Пас отдал
Р. Санта Крус
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буонанотте
Пас отдал
С. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
15
Томаш Губочан
ЛАЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПАЗ
28
Аксель Витсель
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
АП
10
Данни
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
(К)
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
30
Диего Буонанотте
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Малага
35
Поль
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
7
Хуанми
ЦФ
2-4-1-2-1
16
Малафеев
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
28
Витсель
27
Денисов
22
Анюков
15
Широков
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-4-2
13
Кабальеро
18
Гамес
23
Оньеву
2
Демичелис
19
Элизеу
30
Фернандес
28
Тулалан
4
Камачо
17
Дуда
30
Буонанотте
24
Санта Крус
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
22
Анюков
34
Быстров
34
Быстров
22
Анюков
2
Демичелис
3
Велигтон
3
Велигтон
2
Демичелис
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
Остались в запасе
Зенит
Малага
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
35
Поль
ВР
36
Ресио
ЦП
22
Иско
АП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
35
Поль
ВР
36
Ресио
ЦП
22
Иско
АП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Малага
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жоау Сантуш
Рикарду Сантуш (оба Португалия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Малага
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
4
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
4
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
17
Карпин назвал самых успешных российских и иностранных тренеров
09:45
2
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
4
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
4
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
4
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+