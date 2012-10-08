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сентябрь 2012
октябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 17 тур
Сахалин
0 : 0
Якутия
Матч завершен
Смена
5 : 2
Байкал
Матч завершен
Сибирь-2
3 : 0
Иртыш
Матч завершен
0 : 0
Чита
Матч завершен
0 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 15 тур
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Салют
0 : 1
Сочи
Матч завершен
Ротор
3 : 1
Волгарь
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
Матч завершен
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 15 тур
0 : 1
Матч завершен
Рубин-2
0 : 2
Тюмень
Матч завершен
Носта
0 : 2
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Спартак
1 : 2
Челябинск
Матч завершен
США. МЛС 2012
1 : 1
Даллас
Матч завершен
Сиэтл
3 : 0
Портленд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 6 тур
Морейренcе
0 : 1
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 10 тур
Спарта
2 : 0
Баник
Матч завершен