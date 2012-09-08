Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2012
сентябрь 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 10 тур
Арсенал
1 : 1
Рязань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 10 тур
Челябинск
3 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
1 : 1
Спартак
Матч завершен
0 : 1
Волга
Матч завершен
0 : 0
Носта
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Тюмень
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 0
Оренбург
Матч завершен
США. МЛС 2012
Сиэтл
2 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Ахмат
4 : 2
Сивасспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
Гомель
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа A
Шотландия
0 : 0
Сербия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа B
Дания
0 : 0
Чехия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 7 тур
Колумбия
4 : 0
Уругвай
Матч завершен
Эквадор
1 : 0
Боливия
Матч завершен
Аргентина
3 : 1
Парагвай
Матч завершен
Перу
2 : 1
Венесуэла
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа C, 3 тур
Канада
1 : 0
Панама
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа A, 3 тур
Ямайка
2 : 1
США
Матч завершен
Гватемала
3 : 1
Антигуа и Барбуда
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013). группа B, 3 тур
Сальвадор
2 : 2
Гайана
Матч завершен
Коста-Рика
0 : 2
Мексика
Матч завершен