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Расписание матчей 20-08-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
август 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
сентябрь 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 8 тур Таблица
20 августа, 12:30
Чита
0 : 1
Смена
Матч завершен
20 августа, 13:00
Якутия
0 : 0
Луч
Матч завершен
20 августа, 14:00
Байкал
2 : 1
Матч завершен
20 августа, 15:30
Динамо Брл
2 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
20 августа, 15:30
Иртыш
1 : 1
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 5 тур Таблица
20 августа, 18:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
20 августа, 20:00
Алания
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 1 тур Таблица
20 августа, 23:00
Эвертон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 1 тур Таблица
20 августа, 01:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
Матч завершен
20 августа, 21:00
Депортиво
2 : 0
Осасуна
Матч завершен
20 августа, 23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
Матч завершен
Германия. Кубок (2012/2013), 1 раунд
20 августа, 20:30
Зандхаузен
3 : 0
Энерги
Матч завершен
20 августа, 20:30
Рот-Вайсс
0 : 1
Унион
Матч завершен
20 августа, 20:30
Кемницер
0 : 3
Динамо
Матч завершен
20 августа, 22:30
Ян
0 : 4
Бавария
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
20 августа, 01:00
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
20 августа, 03:00
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
Портленд
Матч завершен
20 августа, 05:00
Динамо Хьюстон
2 : 2
Коламбус
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 1 тур Таблица
20 августа, 20:30
Генчлербирлиги
3 : 1
Антальяспор
Матч завершен
20 августа, 22:00
Галатасарай
2 : 1
Касымпаша
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
20 августа, 23:59
Барселона
0 : 1
Сампдория
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 6 тур Таблица
20 августа, 21:00
Сендерийск
1 : 2
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 1 тур Таблица
20 августа, 23:15
Бейра-Мар
3 : 3
Академика
Матч завершен
Россия
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