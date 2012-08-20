Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2012
август 2012
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 8 тур
Чита
0 : 1
Смена
Матч завершен
Якутия
0 : 0
Луч
Матч завершен
Байкал
2 : 1
Матч завершен
Динамо Брл
2 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Иртыш
1 : 1
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 5 тур
Крылья Советов
0 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Алания
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 1 тур
Эвертон
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 1 тур
Леванте
1 : 1
Атлетико
Матч завершен
Депортиво
2 : 0
Осасуна
Матч завершен
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
Матч завершен
Германия. Кубок (2012/2013), 1 раунд
Зандхаузен
3 : 0
Энерги
Матч завершен
Рот-Вайсс
0 : 1
Унион
Матч завершен
Кемницер
0 : 3
Динамо
Матч завершен
Ян
0 : 4
Бавария
Матч завершен
США. МЛС 2012
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
Портленд
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 2
Коламбус
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 1 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
Антальяспор
Матч завершен
Галатасарай
2 : 1
Касымпаша
Матч завершен
Товарищеские матчи 2012
Барселона
0 : 1
Сампдория
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 6 тур
Сендерийск
1 : 2
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 1 тур
Бейра-Мар
3 : 3
Академика
Матч завершен