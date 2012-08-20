Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 20 августа 2012
Райо Вальекано
20.08.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
90+4'
Р. Трасоррас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
ГОЛ! 1:0!
Р. Трасоррас
90'
+4
90'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ю. Эль-Араби
86'
Замена
Хайме
️️️️
А. Флоро Флорес
78'
Замена
Г. Торже
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
А. Делибашич
️️️️
Н. Нильсен
75'
Замена
М. Лабака
️️️️
Ж. Амат
67'
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
А. Гонсалес
60'
Желтая карточка
Х. Фуэго
25'
Желтая карточка
А. Гальвез
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Райо Вальекано
30
Исмаэль
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
32
Ноно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Габриэль Торже
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
4-4-2
23
Рубен
20
Касадо
5
Амат
6
Гальвез
2
Тито
11
Хосе Карлос
18
Фуэго
8
Гонсалес
10
Пити
7
Бангура
23
Нильсен
4-3-1-2
25
Тоньо
12
Ньом
20
Гомес
12
Лопес
6
Сикейра
17
Рико
0
Ириней
18
Лусена
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
19
Эль-Араби
5
Амат
4
Лабака
4
Лабака
5
Амат
8
Гонсалес
10
Трасоррас
10
Трасоррас
8
Гонсалес
23
Нильсен
23
Делибашич
23
Делибашич
23
Нильсен
19
Эль-Араби
11
Мачис
11
Мачис
19
Эль-Араби
14
Орельяна
8
Торже
8
Торже
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
9
Хайме
9
Хайме
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
22
Суэлитон
ЦЗ
30
Исмаэль
ВР
32
Ноно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
22
Суэлитон
ЦЗ
30
Исмаэль
ВР
32
Ноно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Гранада
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+