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июнь 2012
июль 2012
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 1 тур
Мордовия
2 : 3
Локомотив
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 1 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
1 : 4
Динамо (мол)
Матч завершен
0 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
0 : 2
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 2 тур
Кривбасс
1 : 0
Черноморец
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 2 тур
Силькеборг
0 : 2
Хорсенс
Матч завершен